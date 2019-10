William DuVall till Sverige

Foto: PONTUS LUNDAHL

Senast han uppträdde i Sverige var det som sångare och gitarrist i Alice In Chains. Nu är William Duvall aktuell med soloalbumet "One Alone", och gör ett stopp i Stockholm under turnén våren 2020. Den 26 april spelar han på Södra Teatern i huvudstaden.

DuVall har under sin karriär spelat i sex olika band, bland annat hardcorebandet Neon Christ som han var med och grundade på 1980-talet. Han har också ingått i bland andra Giraffe Tongue Orchestra och Zappa plays Zappa.

Det var 2006 som han tog över som sångare och gitarrist i grungebandet Alice In Chains.

Biljetterna släpps fredagen den 11 oktober.