Winterkorn riskerar tio års fängelse

Tyska åklagare har anklagat biltillverkaren Volkswagens förre koncernchef Martin Winterkorn för allvarliga brott i samband med biltillverkarens manipulation av tester av dieselutsläpp.

Han riskerar upp till tio års fängelse, enligt åklagarna.

Enligt åklagarna är Winterkorn misstänkt för bedrägeri och konkurrensbrott då han avstod från att ingripa när det i maj 2014 stod klart att VW hade manipulerat sina dieselmotorer.

Fyra andra ej namngivna personer är också misstänkta för delaktighet.

Winterkorn berättade vare sig för myndigheter i USA eller EU eller för VW-kunder att det fanns illegal mjukvara installerad och han satte inte heller stopp för nya installationer av mjukvaran när det blivit klart att det fuskades, enligt åklagarna.

Den så kallade dieselskandalen avslöjades 2015. Utöver Winterkorn och de fyra andra ej namngivna VW-cheferna som nu delgivits misstanke om brott, pågår utredningar mot 36 andra personer som misstänks för att ha varit inblandade.

Åklagare i USA lämnade i fjol in en stämningsansökan mot Winterkorn personligen där han anklagades för att ha ingått i en konspiration för att dölja VW:s utsläppsfusk. Och USA:s finansinspektion SEC stämde så sent som i mars Winterkorn för bedrägeri då de anser att investerare i USA fick information om utsläppsskandalen för sent.

Winterkorn befinner sig för närvarande i Tyskland, som under normala omständigheter inte brukar lämna ut medborgare till USA.