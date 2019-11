Woody Allen och Amazon överens i filmbråk

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Woody Allen och e-handelsjätten och produktionsbolaget Amazon har kommit överens om en förlikning efter att Amazon valt att inte släppa Allens senaste film "A rainy day in New York", skriver Hollywood Reporter. Det blir därmed ingen domstolsförhandling i ärendet, och inga 630 miljoner kronor till Allen, som lämnade in en stämningsansökan mot Amazon för kontraktsbrott.

Han hävdade att Amazon kände till det han kallar för "grundlösa" anklagelser mot honom när samarbetet som omfattade fyra filmer inleddes 2016. Filmbolaget hävdar att det hade varit "opraktiskt" att distribuera och marknadsföra filmen sedan Allen återigen anklagats för att ha förgripit sig på sin adoptivdotter Dylan Farrow i början på 1990-talet, och dessutom gjort kontroversiella uttalanden under metoo-rörelsen.

"A rainy day in New York" har stoppats från distribution i USA, men i Frankrike invigde den i september filmfestivalen i Deauville. Hur stor summa som Amazon och Woody Allen har enats om i förlikningen är inte känt.