Woody Allen spelar in ny film i Spanien

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Woody Allen ska regissera en ny film i sommar, den första efter att hans distributör Amazon valde att avbryta samarbetet med den 83-årige amerikanske regissören, rapporterar The Guardian.

Woody Allen beskylls för att ha förgripit sig sexuellt på sin adoptivdotter Dylan Farrow i början på 1990-talet och uppgifterna fick ny fart under metoo-rörelsen. Allen har stämt Amazon på 68 miljoner dollar eftersom han ansåg att företaget brutit ett avtal om att lansera fyra av hans filmer. Hans film "A rainy day in New York" stoppades, men det rapporterades för någon månad sedan att ett italienskt bolag ska ge ut filmen.

Den nya filmen, som ännu inte har någon titel, kommer att spelas in i Spanien under juli och augusti. Allen har skrivit avtal om finansiering med filmbolaget Mediapro, som tidigare producerat hans filmer "Midnight in Paris" och "Vicky Cristina Barcelona". Huvudrollerna kommer att spelas av den tyske skådespelaren Christoph Waltz och amerikanska skådespelarna Gina Gershon och Wallace Shawn. Den ska handla om ett par som får utstå äktenskapliga prövningar vid filmfestivalen i San Sebastian.

Anklagelserna mot Woody Allen har varit kända under många år, men efter att de uppmärksammades på nytt har många skådespelare som tidigare samarbetat med regissören offentligt tagit avstånd från honom. Både Gina Gershon och Wallace Shawn har försvarat Allen. Shawn har sagt i en intervju att det skulle det behövas "överväldigande bevis" för att övertyga honom om vännens skuld.