Över två miljoner unika webbläsare har besökt ystadsallehanda.se under 2017.

Här listar YA:s webbchef Anders Svensson de tio mest klickade artiklarna under året.

2017 blev ett rekordår för Ystads Allehanda digitalt. Aldrig tidigare har ystadsallehanda.se haft så många besökare som just under detta året.

Året bjöd som vanligt på både roliga och tråkiga händelser. Men vilka artiklar blev mest lästa?

Här är de tio mest klickade artiklarna på ystadsallehanda.se under 2017:

Foto: Mark Nordvall Hanlon

1. Från hotell – till kaos: ”Det är skadegörelse”

Kommentar: Nyheten om att Ystad spa & konferenshotell hade många anmärkningar på sin besiktning efter sin tid som flyktingboende blev den mest lästa artikeln under 2017 på ystadsallehanda.se.

Artikeln, som skrevs av YA:s reporter Per Nilsson, fick stor spridning i sociala medier och hade läsare över hela Sverige.

Foto: Collage

2. 13 störiga saker som stockholmare gör på landet

Kommentar: 2017 bjöd på en rivstart när Mattias Lundvalls lista publicerades på YA:s sajt den 3 januari. Reaktionerna lät inte vänta på sig och spridningen blev stor.

Listan både hyllades och sågades, och väckte många diskussioner. Precis så det ska vara!

Foto: Anette Sjöstrand

3. Ny inspelningsplats för TV4:s kockprogram

Kommentar: Intresset var stort för Kockarnas kamp i TV4, som spelades in på Tosterups slott i Tomelilla. Under flera veckor tillhörde den här artikeln en av de mest lästa på YA:s sajt. Speciellt under programmens gång sköt trafiken i höjden.

Foto: Mark Nordvall Hanlon

4. Ranelid knäckt – gör slut med Österlen

Kommentar: Inget nyhetsår utan Björn Ranelid.

Den store Österlen-profilen blev fullkomligt rasande när han inte fick bli vigselförrättare i Simrishamns kommun. YA:s nyhet, signerad Torun Börtz, slog ner som en bomb i många kretsar och kvällstidningarna rapporterade friskt om vår nyhet. Någon skilsmässa blev det dock inte, Tomelilla kommun ryckte in som den goda samariten och räddade äktenskapet mellan Österlen och Ranelid.

Slutet gott, allting gott!

Foto: / TT

5. Tre män döda i villa i Skivarp

Kommentar: Mitt under lunchtid fredagen den 10 februari kom beskedet att tre män hade hittats döda i en villa i Skivarp. Den tråkiga nyheten väckte såklart mycket intresse och historien blev en följetong där orsaken till sist visade sig vara en tragiskt olycka. Läs mer om fallet här.

Utanför topp 5:

6. Här hittades mannen död: ”Kan inte utesluta någonting”

7. Vargen var bara några meter bort

8. Lennart hittades avliden – efter stor sökinsats

9. Johnny Wahlqvist är död: ”Hjärtat orkade inte”

10. Brandmän hindrades – kvinna dog i lågorna