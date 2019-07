Youtube-profil död i skärmflygsolycka

Den amerikanska Youtubestjärnan Grant Thompson har dött i en skärmflygsolycka i Utah, uppger 38-åringens anhöriga, enligt . Hans kropp hittades på tisdagsmorgonen, dagen efter att anhöriga anmält honom som försvunnen.

Thompson drev i nio års tid den populära Youtube-kanalen "The king of random", som i skrivande stund har mer än elva miljoner prenumeranter. Kanalen har gjort sig känd för att publicera videor där Thompson genomför olika typer av experiment. Videon med flest visningar, 34 miljoner, bär titeln "How to make Lego gummy candy". I andra populära klipp får tittarna lära sig hur man öppnar kokosnötter utan verktyg och hur man gör "magisk lera av potatis".

"Det är med stor sorg vid meddelar alla att Grant Thompson dog i går kväll. Grant älskade och uppskattade sina fans", skriver kanalen på .