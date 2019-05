Foto: Henrik Montgomery/TT

Tre år efter senaste skivan kommer snart ett nytt album från Måns Zelmerlöw. Den 18 oktober släpps den ännu obetitlade fullängdaren som följs av en Sverigeturné, enligt ett pressmeddelande.

Som en försmak på albumet släpps nu singlarna " ”Better now” och "Growing up with you", som följs av Zelmerlöws tolkning av "Fuego" som var Cyperns bidrag i Eurovision Song Contest i fjol.