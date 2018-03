Frida urladdad och glad: ”Taggad på Mello”

Foto: Mark Hanlon

Frida Green snuvades på en pallplats i Talang. Men hon är inte ledsen för det. Snarare taggad på nya utmaningar - som Melodifestivalen.

Halva förmiddagen har gått när YA når Frida Green. Med hes och ganska sömnig röst säger hon att hon är nöjd.

– Jag är urladdad och glad. Det kände som en vinst att nå finalen och jag är inte särskilt ledsen att jag åkt ut.

I förväg hade Talangjuryn hyllat Frida Greens framträdande – en cover på Pinks låt What about us. Bland de nio deltagarna i finalen röstade TV4-tittarna fram tre kandidater till slutrundan och Frida var inte en av dem. Vann gjorde Madeleine Hilleard och fick en halv miljon kronor.

Efter tävlingen firade dock Frida.

– Vi var på söder och drack öl. Men jag kände mig ganska död efter ett glas så det blev ingen större efterfest, skrattar hon.

All uppståndelse inför finalen har tärt på krafterna.

– Det har varit krävande, men jag vill absolut inte ha det ogjort. Jag har lärt mig massor. Jag har börjat fatta branschen och har fått se hur det går till att göra direktsänd tv. Det var verkligen en erfarenhet.

Vad skulle toppa Talang?

– Mello. Det hade verkligen varit kul. Till skillnad från Talang kan Melodifestivalen leda till internationella framträdanden.

Vad är ditt mål?

– Att bli en tillräckligt stor stjärna. Jag vill livnära mig på det här en dag.

Lördagskvällen tänker hon tillbringa tillsammans med familj och vänner hemma i Ystad.

– Vi ska gå ut och äta och sen blir det nog lite fest.