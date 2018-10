Foto: Torun Börtz

Natten mellan fredag och lördag tog sig tjuvar in på återvinningscentralen i Simrishamn. Det är ännu oklart vad som stulits.

Tjuvarna tog sig in genom en tillfällig lagning av grinden, som uppstått sedan en lastbil råkat köra in i den. Med hjälp av vinkelslip hade förövarna tagit sig in i flera låsta containers.