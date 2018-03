Man döms till fängelse efter inbrottsvåg i Simrishamn

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen gjorde under januari inbrott i tre bostäder som tillhör samma villakvarter i centrala Simrishamn. Efter att polisen hittat blodspår på en av brottsplatserna och beslagtagit en skruvmejsel döms han nu till 10 månaders fängelse.

I början av året drabbades Simrishamn av en inbrottsvåg. Det första inbrottet inträffade den 5 januari då mannen bröt upp ett köksfönster på ett hus på Parkgatan när ingen var hemma. I samband med inbrottet försvann ett halsband, örhängen och en vigselring från bostaden.

Någon gång mellan den 23 och 26 januari krossade samma man en ruta på ett hus på Rundelsgatan. Huset användes vid tillfället inte som fast bostad och det var en granne som upptäckte inbrottet. Inne i bostaden tog mannen bland annat tre klockor av olika modeller.

När polisen kom till platsen hittades blodspår på insidan av fönsterkarmen till den krossade rutan. Detta har genom DNA-prov kunnat kopplas till den nu dömde mannen.

Någon gång mellan den 26 och 27 januari var det dags igen. Då bröt sig mannen in i en bostad på Wranérsgatan. Personen som bor i huset var vid tillfället bortrest och det var en bekant som upptäckte inbrottet. Brytskador på en fönsterram och knäckta fönsterhakar visar att mannen tagit sig in via ett fönster. Vid detta inbrott försvann bland annat en bärbar dator.

Boende i kvarteret har uppgett för polisen att de sett en man i 40-50-årsåldern gå omkring i folks trädgårdar och gå från hus till hus som för att reka inför inbrott.

Den 27 januari stoppar polis som patrullerar i området med anledning av bostadsinbrotten en man som stämmer in på signalementet, och vid en visitering hittas en skruvmejsel i mannens jacka. Analysresultat visar att färgflagor som hittas på denna troligen kommer från det uppbrutna fönstret på Wranérsgatan.

Vid en husrannsakan i mannens bostad anträffas både datorn som stals från Wranérsgatan och tre klockor som hör hemma på Rundelsgatan.

Vigselringen som stals från Parkgatan hittas av en person som senare städar ur mannens bostad medan halskedjan hittas hos en kvinnlig granne som uppger att hon fått den av mannen som present.

Mannen som är i dryga 50-årsåldern har erkänt samtliga inbrott. Han döms nu till 10 månaders fängelse för grov stöld. Han ska också betala skadestånd på sammanlagt närmare 4000 kronor till två av dem som drabbats av inbrotten.