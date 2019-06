Museet behöver hjälp med donerad bildskatt

Foto: Privat

13 000 bilder på människor, platser, företag och celebriteter – men få noteringar om vem eller vad de föreställer.

Nu behöver Regionmuseet i Kristianstad hjälp av allmänheten att reda ut vad den omfattande donationen egentligen berättar.

Bilderna är alla tagna av simrishamnaren Ebbe Palmgren. När han gick ur tiden för ett par år sedan donerades hans alster till museet.

– Vi har nu digitaliserat alla bilderna, men skulle verkligen behöva hjälp med information om var bilderna är tagna. Den information vi har om vad bilderna föreställer är väldigt knapphändig, men vi tror att de flesta bilderna är tagna under 1950-talet eller möjligen början av 1960-talet, säger Kerstin Ingelmark, som är arkivarie på Regionmuseet.

Det är Ebbe Palmgrens son Tommy som skänkt samlingen till museet.

– Med ambitionen att digitalisera den enorma samlingen köpte jag en skanner. Men det visade sig att bilderna som låg i kartonger var ganska dammiga, berättar Tommy Palmgren.

Därför vände han sig till regionmuseet.

– Jag ville ha råd om hur jag kunde göra bilderna rena. När museifotografen fick höra vad det var för bilder erbjöd hon sig att ta hand om dem. Det är jag väldigt glad och tacksam för.

Ebbe Palmgrens karriär började som tidningsbud. Han blev sedan frisör och jobbade bland annat på Lindbergs Frisörsalong på Stortorget i Simrishamn. Så småningom bytte han bransch och blev handelsresande och sedan försäkringsombud, inspektör och sedermera distriktschef för ett försäkringsbolag.

I yngre år jobbade han även som fotograf.

– Det var på 50-talet han var som mest aktiv, minns Tommy Palmgren.

Ebbe var då i 30-årsåldern och i lag med ett gäng jämnåriga for han runt på Österlens dansbanor och fotograferade.

– De fotograferade, tog upp beställningar, for till stan och framkallade bilderna, åkte tillbaka till dansbanan och sålde bilderna.

Mörkrum hade han i källaren under Thulins bageri, där han tillsammans med hustrun Ingegerd drev Simrishamns Duplicering och Ljuskopiering.

Ebbe Palmgren slog sig även in som skolfotograf.

– Jag minns hur pinsamt det var när han kom till min klass. Han skulle tvunget kamma mig innan bilderna togs, berättar Tommy Palmgren.

”Ibland kom han för sent och fick köra efter tåget. Han var känd i stan för att köra väldigt fort”

I bildsamlingen finns också flera bilder från industrier och från händelser i trakten.

– Far var med i Skolästfabriken i Järrestad när det var japaner på studiebesök. Han fotograferade även kungen, Tage Erlander och Ingemar Johansson när de var på besök.

Tidningar runt om i hela landet köpte hans bilder.

– Jag minns själv hur far for iväg när någonting hänt och sedan försvann in i mörkrummet. Sen var det bråttom att få bilderna med tåget om det var någon Malmötidning som skulle ha dem. I bland kom han för sent och fick köra efter tåget. Han var känd i stan för att köra väldigt fort.

Ebbe Palmgren jobbade ofta tillsammans med journalisten Walde Bengtsson, som skrev texterna.

I fotosamlingen finns också massor av bilder på hus. Just bilder på hus är något som allmänheten ofta efterfrågar hos museet.

– När folk ska renovera vill de ofta veta hur deras hus sett ut tidigare. Regionmuseet har massor av bilder på hus, men om vi inte vet vilka hus det är minskar bildernas värde för oss. Därför behöver vi hjälp att identifiera miljöerna, säger Kerstin Ingelmark.