Polisen stoppade bensinsmitare

Foto: Christine Olsson / TT

Mannen tankade för tusen kronor och försvann. Senare kunde dock polisen stoppa fordonet.

Det var vid halv elvatiden på tisdagsförmiddagen som en bil körde in på Circle K för att tanka. En man steg ur och fyllde tanken för en tusenlapp. Men istället för att gå in och betala i butiken hoppade han på nytt in i bilen och körde iväg.

Bilens registreringsnummer hade dock fångats av bensinmackens övervakningskamera och personalen larmade polisen.

Senare på dagen påträffade en polispatrull bilen och en av de fyra personerna i bilen, en man i 30-årsåldern, har nu anmälts som misstänkt för bensinstölden.