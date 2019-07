Rullstolsburen kvinna fick besök av misstänkt bedragare

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Den okände mannen öppnade den olåsta dörren och bad att få låna toaletten. Förfarandet påminner om tidigare polisanmälda incidenter.

Det var strax efter halv två på söndagseftermiddagen som det ringde på dörren hos kvinnan, som är i 80-årsåldern. Ytterdörren var dock olåst, och innan hon hann öppna hade en för henne okänd man stigit in.

Mannen sade sig samla in pengar till hjälporganisationen Operation Smile och lämnade ett kort. Därefter bad han att få låna toaletten och gick in i bostaden. Kvinnan, som är rullstolsburen, hade ingen möjlighet att följa efter honom.

Polisen har tidigare fått in två liknande anmälningar från äldre personer. Båda gäller besök av en okänd man i 30-årsåldern, också de i söndags eftermiddag.

I det ena fallet bad besökaren att få låna toaletten hos en äldre man. En stund senare ringde mannens bank och berättade att 15 000 kronor tagits ut från hans konto och att man nu spärrat hans kort. När han tittade i sin plånbok upptäckte han att bankkortet saknades.

I det andra fallet fick en kvinna påhälsning av en man som sade sig samla in pengar till just Operation Smile. Hon släppte dock inte in honom.

Det var när den tredje kvinnan läste om de båda händelserna i Ystads Allehanda som hon beslutade sig för att själv kontakta polisen. Det är dock ännu oklart om något blivit stulet i hennes hem i samband med det ovälkomna besöket.