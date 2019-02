Torun Börtz: Dags för repris av livets egen roadmovie

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att gå på körskola var ännu tråkigare än konfirmationsläsningen. Prästen var åtminstone snäll och rar.

Så tydligt jag minns den, Rosengårdsrondellen. Den stora, nästan oöverblickbara trafikkarusellen som man med dödsförakt skulle störta sig in i, för att därefter på något vis ta sig ur på andra sidan.

Eller det lilla uppförslutet i det inre av Pildammsparken, där jag med kallsvettig hand höll i handbromsen som vore det en livboj, innan jag mot bättre förnuft långsamt släppte den, samtidigt som jag nästan tryckte kopplingen genom golvet. Start i backe, ni vet.

Jag var ingen bra körskoleelev. Inte alls. Eller kanske var det precis det jag var - skolan tjänade ju trots allt en smärre förmögenhet på mig.

52 lektioner tog jag. Och då har vi inte räknat med alla de timmar som min tappra mor lade på att ge sig ut på 70-vägarna runt Malmö för att ge mig körvana.

Min far och jag gav upp redan på första försöket - inte ens tio minuter hade hunnit gå på den öde planen ute i Malmö oljehamn den där tidiga söndagsmorgonen innan vi rök hop.

Förmodligen var han inte alls arg på mig, utan mest livrädd att jag skulle köra över kajkanten.

Bråkade med min körlärare gjorde jag också. En gång släppte jag helt sonika ratten. ”Kör själv, då!” utbrast jag upprört.

Jag borde naturligtvis ha bett om att få byta lärare. Vi två var över huvud taget inte kompatibla.

Då var läraren som jag hade testuppkörning för rarare. ”Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna sin båge” citerade han med ett litet leende då jag körde ut rakt framför en buss på Södra Förstadsgatan.

Men varför alla dessa inte särskilt angenäma minnen just nu?

Jo, snart är det min tur att fästa den gröna övningskörningsskylten på bilen för att lära min egen dotter körningens ädla grunder.

Första steget ska vi ta redan den här veckan, då vi båda ska följa den numera obligatoriska handledarkursen.

Vissa vänner säger att jag står inför vad som kan bli mitt livs tråkigaste timmar – andra berättar att de blivit glatt överraskade. Jag hoppas på det senare.

Dottern är lite nervös inför det som väntar. Men jag har ett glädjande besked att ge till henne och alla andra som står inför att ta kontroll över ratten: alla kan lära sig att köra bil. Det är jag ett levande bevis på.

Efter de 52 dyrköpta timmarna (inte minst för mina föräldrar) fick jag mitt körkort på första försöket, trots att jag råkade backa ut på en huvudled.

Jag åkte raka vägen hem och lånade min mors bil för att ge mig ut på mitt livs första, egna resa. Efter en svettig tur längs Pildammsvägen svängde jag lättad in i Slottsparken och dess maxhastighet på 30 kilometer i timmen.

Sedan dess har det dock hunnit bli många mil. Jag har kört jeep på närmast lodräta vägar i Grekland. Jag har tagit mig runt Triumfbågen i Paris och även fickparkerat otaliga gånger i samma stad.

So here we go - on the road again!