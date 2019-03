Torun Börtz: Ett liv – en film

Foto: Pressens Bild

Varje dag en ny filmruta. Eller kör du hellre en repris, av gammal vana?

”Du ser ditt liv som en film, Torun.”

Det konstaterade en väldigt kär och nära vän till mig för många, många år sedan. Med tillägget ”Och i den filmen passar inte en tandläkare från Mölndal in.”

Nu ska jag för tydlighets skull poängtera att jag aldrig träffat någon tandläkare från Mölndal och det finns säkert flera sådana som är rasande trevliga. Men hon hade nog rätt, den gången. När vi satt i hennes studentrum i Lund och drack te var det bara luft, luft under vingarna och ut, ut, ut i världen som gällde.

Det hade inte spelat någon roll om en schysst tandläkare försökt blända mig med sitt polerade och tandstensfria leende - han hade omedelbart blivit brädad av nån halvskäggig gitarrsnubbe med oädla avsikter.

På den tiden var det minsann inte någon småputtrig sitcom som gällde. Nej - drama skulle det vara, med riktigt maffigt D: Stora gester, stora känslor, livsavgörande beslut i bländande motljus. Allt ackompanjerat av ett inre, smäktande soundtrack.

Efter hand har livet dock allt mer börjat likna en smått tafflig tv-dokumentär: sega longörer, klipp som borde gjorts men glömts bort, allt filmat med småskakig handkamera.

”Kommer du ihåg den här?” sa tonårsdottern i går kväll med något nostalgiskt i rösten och spelade upp en låt hon älskade (men som jag inte alls kände igen) när hon var yngre. If we were a Movie - Om vi var en film.

”If we were a movie, you'd be the right guy, and I'd be the best friend that you'd fall in love with in the end” - så börjar refrängen.

Det finns en hel del sånger på samma tema. Varför? Varför vill vi känna oss som huvudrollsinnehavare i vårt livs egen rulle?

Precis det jag just skrev tror jag är en av förklaringarna. Får vi spela huvudrollen är ju platsen i centrum säkrad. Handlar filmen om oss kommer vi garanterat inte att hamna i periferin.

I en film finns det dessutom orsaker till det som händer, allt har en mening. Om någon tänder en cigarett i sängen och lägger den glödande fimpen på nattduksbordet för att gå ut och svara i telefon i köket kan vi vara säkra på att hen kommer att omkomma på grund av sängrökning tjugo minuter senare.

Samma sak med positiva händelser. Allt man gör på film betyder något. Inget är förgäves.

Så där funkar det ju inte alltid i riktiga livet. Vi kan i alla fall inte vara säkra på att våra handlingar får den effekt vi tänkt oss, när vi försöker skriva vår egen Story of my Life.

Precis som i citatet ovan. ”OM vi var en film”. Men tja, nu är vi inte det. Möjligtvis, om man har tur, kan ens liv ibland anta formerna av en kassasuccé i stil med Sällskapsresan eller Sune i Grekland.

Men för det mesta hamnar ens liv i facket för filmer som tas bort från repertoaren innan de ens hunnit dit och som aldrig får en spänn i stöd från Filminstitutet.

Och ändå fortsätter vi. Numera tar vi hjälp av sociala medier för att försöka skapa logik i vad som egentligen bara är ett ganska obegripligt kaos.

Fast jag gillar ju film. Har alltid gjort det. Och även om mitt liv med tidens gång bytt genre så har jag väl kanske inte helt övergett den dramatiska grenen.

Eller som tonårsdottern brukar säga till mig, när jag med något höjt röstläge till exempel hävdar att det ligger strumpor över HELA golvet: ”Och DU ska säga att mormor är en Drama Queen?!?”

Här vill jag dock poängtera: tillväxten känns hyfsat säkrad.