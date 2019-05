Tre kor springer längs gatorna i Brantevik: ”Lite rörigt just nu”

Tre kor i ett bete nära Brantevik blev skrämda och gav sig ut i Östersjön. När de väl kom in till land sprang de genom staketet och in i byn. Räddningstjänsten är just nu på plats för att försöka fånga in de skrämda djuren.

Klockan var strax efter halv två när räddningstjänsten larmades till Brantevik. Tre kor hade blivit skrämda av en häst och gett sig ut i sjön.

– De gav sig av till havs, men kom in till land igen. De var då så skärrade att de sprang genom staketet. Just nu far de runt inne i Brantevik, berättar Roger Larsson, yttre befäl vid räddningstjänsten.

Mer hinner han inte berätta.

– Det är lite rörigt just nu. De springer längs gatorna.

texten uppdateras