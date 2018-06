112 personer kom till jätte-släktträffen i Heinge

70 är med i stamträdet. 42 är ”bihang”. De är mellan 1 och 87 år. Tillsammans utgör de Nils Nilssons 112 släktingar.

Iförd Färs Härads färggranna folkdräkt tar Solgerd Nilsson emot sina släktingar på Hallsbergs gård på lördagen. Trots att den amerikanska falangen av släkten inte har kunnat komma är 112 ättlingar till anfadern Nils Nilsson på plats. I år är det 200 sedan Nils Nilsson föddes, och det ska firas.

– Nu dröjer det hundra år till nästa träff, skrattar Solgerd tillsammans med sin nästkusin Bertil Andersson.

Initiativet till träffen togs för redan två år sedan. Solgerd Nilsson har släktforskat sedan hon var liten och tyckte att det var ett fint tillfälle att samla alla.

– Här är många som inte sett varandra på 30-40 år, säger Bertil Andersson som bor i Sjöbo.

Foto: Sprisse Nilsson

Under lördagen har släktingarna först träffats i Lövestads kyrka för att få en introduktion och lyssna till musik – spelad av några i släkten, såklart. Därefter bjuds det på buffé på Hallsbergs gård utanför Heinge, just den gård som en gång i tiden tillhörde Nils Nilsson. Anfadern är alltså samme Nils Nilsson som rest Hallsbergs stenar, de 13 stenar som han huggit in bilder och inskriptioner i.

Många av släktingarna bor idag lång härifrån. Flera är hitresa från Stockholm och de som rest längst kommer från Sundsvall.

Anders, en av Nils Nilssons söner, utvandrade till Amerika 1846. Därför finns en grupp släktingar på andra sidan atlanten. På det stora släktträdet som Solgerd Persson har gjort dagen till ära är de representerade med en bild från en egen släktträff.

– Den äldsta där är över 80 så de kunde inte komma idag, säger Solgerd Persson.