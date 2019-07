Foto: Magnus Gatemark

Efter en fika på Övedskloster upptäckte det turistande paret en krossad ruta på bilen.

Bilen hade bara stått parkerad i 20 minuter på parkeringen vid Övedskloster under tisdagen, men under den korta tiden hade någon både lyckats bryta sig in och få med sig den magväska som låg placerad i framsätet. Väskan innehöll bank-, konto- och bensinkort samt plånbok. Paret har polisanmält händelsen.