Biograf stänger efter tekniska problem

Tekniska problem gör att alla biovisningar de kommande dagarna ställs in.

Det är biografen på Flora som drabbats av problem under helgerna. Då det inte gått att få fram reservdelar de här dagarna har kommunen nu tagit beslut om att ställa in alla visningar fram till en bit in i nästa vecka.

Förhoppningen är att kunna ta igen visningarna under början av året men förköpta biljetter kan bytas till annan visning eller så kan kunden begära att biljetten köps tillbaka av biografen.

Enligt kommunens Facebook-sida blir det visningar tidigast den 8 januari.

Under de närmsta dagarna skulle bland annat visats Mary Poppins kommer tillbaka samt Bamse och dunderklockan.