Foto: Beri Zangana

På torsdag går årets sista Vårkonsert av stapeln i Fränninge kyrka.

Duon The King & The Queen, som består av dansbandssångerskan Helene Persson och rock n' roll-artisten Glenn Wish, bjuder då på en blandning av bland annat Elvis, Abba, svenska visor, country och schlager. Temat för kvällen är hur man bäst ska bete sig gentemot sina medmänniskor. Konserten startar 18.00. Eventuellt överblivna biljetter går att köpa i entrén.