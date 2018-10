Erik från Sjöbo söker kärleken i tv – är en av årets bönder

Foto: Stefan Nilsson / TT

Erik Nilsson flyttade till Östra Kärrstorp för exakt ett år sedan. I somras spelades Bonde söker fru in på hans hönsgård. Om han hittade kärleken?

– Det får du inte fråga om, säger han.

Än så länge är hönsen mest en hobby, men nä YA når Erik Nilsson på telefon är han på språng mellan olika möten i hönsavelsföreningen.

– Jag är bonde i själen. Jag vill ha en mer självdriven gård men är man inte född med guldsked i käft så får man jobba. Jag har av någon konstig anledning alltid varit intresserad av fåglar, säger han och skrattar.

Erik Nilsson är 26 år, kommer från Blekinge och flyttade till Skåne för ett jobb på Skånes djurpark. När han fick veta att vännerna hade anmält honom till dejtingprogrammet Bonde söker fru på TV4 var han först tveksam.

– Men sen tänkte jag att det också är en kul grej, och jag har inget att förlora på det – jag kan ju till och med möta kärleken! Så jag bara skrattade, det var lattjo. Vännerna skrattade så de höll på att dö när de fick höra det, säger han.

Inspelningen var en intensiv tid, berättar Erik Nilsson.

– Med facit i hand har det varit en helt otrolig anledning att få lära känna så mycket folk. En del av brevskrivarna och de andra bönderna har jag blivit god vän med. Överlag var det en sjuk men rolig upplevelse.

Huruvida han blev mer än vän med brevskrivarna får han inte berätta.

”Det har en tendens att bli kattskit när man dejtar flera på en gång”

Under fem dagar i början av sommaren pågick ”stordejter” på Sundbyholm slott där han dejtade tio personer samtidigt. Och under åtta dagar kring midsommar flyttade fyra kvinnor in hemma hos Erik Nilsson för att de skulle lära känna varandra bättre.

– Det är mycket som ska kännas och falla på plats under kort tid. Man måste gå in för det, annars är det rätt meningslöst.

Foto: Stefan Nilsson / TT

Är du nöjd med inspelningen?

– Ja, det är jag. Det man kommer se är att jag får uppleva hela känsloregistret – glad, stressad, irriterad någon gång. Men jag är den jag är, man ska vara genuin.

– Fast det har en tendens att bli kattskit när man dejtar flera på en gång, säger han och skrattar igen.

Tv-teamets närvaro gick inte grannarna i lilla Östra Kärrstorp förbi (i tv-programmet framställs det som om han bor i Hörby, men byn ligger i Sjöbo kommun).

– Snacket går ju på små orter så det blev mycket snack på kort tid. Eftersom jag är nyinflyttad också och de inte känner mig har det varit mer försynta frågor först, men responsen har varit god och jag har fått många glada tillrop.

Hade du något krav på att de du dejtade skulle gilla höns?

– Många drömmer om ett liv på landet men sen när man får se det är det mycket skitjobb och kallt och jävligt. Om ett förhållande ska hålla i längden måste det finnas en förståelse för det, tror jag. Men hon behöver inte hålla mig i handen när jag går ut till hönsen, det är inget krav, säger han.