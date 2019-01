Flera inbrott i Sjöbo senaste dagarna

De senaste dagarna har det polisanmälts tre inbrott i kommunen. Bland det stulna finns dator och alkohol.

Foto: Mattias Petersson

Det första inbrottet skedde på Redskapsgatan natten mot fredagen. Någon gick via ett fönster in i ett garage kombinerat med verkstad.

Bland det som försvann finns en dator, skrivare och verktyg. Stölden drabbade både en privatperson och ett företag.

Halv tre på söndagens morgon upptäckte en fastighetsägare i Sjöbo att någon tagit sig in i huset. Den här gången har gärningsmannen först lyckats komma in i garaget och därifrån vidare in i bostaden.

Det finns ännu ingen förteckning över allt som stals men bland det som försvann finns alkohol. Det hela rubriceras som grov stöld.

Slutligen så gick larmet till Röddinge kyrka sent på söndagskvällen. Larmet visade sig gälla en sidobyggnad. Här är det inte klart vad som stulits men en godslista är utlämnad till församlingen.