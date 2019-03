Hundägare vill införa koppeltvång: ”Kan inte förstå vad som är problemet”

Fakta

• I lagen om tillsyn över hundar och katter står att hundar under tiden den 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Det innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men du behöver ha en sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.

• Reglerna kan variera från kommun till kommun

• Exakt vilka regler som gäller kan variera från kommun till kommun. Du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller där du bor, därför kan det vara en bra idé att kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret för att få veta vad som gäller för just dig och din hund.

Källa: agria.se