Klimatfrågor i fokus hela veckan

För femmorna och sexorna på Färsingaskolan handlar hela den här veckan om klimatet.

– Det har varit en intressant vecka, tycker Mimmi Ulmfjord, som går i sexan.

Alla skolämnen kopplats samman i det övergripande temat.

– Vi läser om hur man kan rädda klimatet, och göra det bättre, förklarar Isaak Rosenkvist.

– Vi har lärt oss en massa tips om vad man kan göra själv, säger Lovis Fredriksdotter.

Eleverna har bland annat pratat om återbruk, och på torsdagseftermiddagen ordnades en prylbytardag. Femmorna och sexorna hade tagit med sig över 70 grejer som de vuxit ur eller tröttnat på, saker som fick nya ägare.

Foto: Britt Risberg

– Det som blir över skänker vi till Röda Korset, till barn som behöver grejerna bättre, säger Mimmi Ulmfjord.

Prylbytardagen gick så bra att eleverna och lärarna nu funderar på att ordna något liknande igen.

Eleverna tror att de kommer att minnas vad de lärt sig den här veckan, och bland annat vara noggranna med att sortera ut plasten ur soporna.

– Det finns supermycket plast i havet, och det försvinner inte, säger Albin Löfgren.

Andra tips de räknar upp är att åka kollektivt, cykla och gå istället för att äta bil.

– Och så kan man äta mer vegetariskt och ekologiskt, säger Alfred Åkesson.

Under veckan har eleverna också samlat in pengar, bland annat genom att panta. De pengarna ska gå till Världsnaturfondens projekt för att stoppa tjuvjakt. Målet är att få in 1 500 kronor, ett mål man snart nått. Eleverna har själva röstat fram det projektet, och de tycker det är en angelägen fråga.

– Tigrarna dör ut för att folk vill ha pälsarna, säger Albin Löfgren.

– Noshörningar dödas bara för hornens skull. Sånt vill vi ska stoppas, säger Mimmi Ulmfjord.