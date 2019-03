Foto: Britt Risberg

På tisdags- och torsdagsmorgnar kommer många elever extra tidigt till friskolan Boken i Blentarp.

Klockan åtta strömmar nämligen dansmusik från högtalarna.

– Är ni peppade? frågar danspedagogen Nina Ek några av eleverna som samlats på skolgården, och hon får jakande svar.

Efter lite uppvärmande rörelser gungar snart hela skolgården i takt till Panetoz-låten Dansa, pausa.

Foto: Britt Risberg

Så följer fler kända Melodifestivallåtar, och snart sjunger alla med i ”Habibi, habibi, come on dance with me". Hundratals armar sträcks upp mot himlen, där molnen börjar skingra sig.

Mot slutet tar Agnes Bengtsson, Emelie Ingvarsson, Alva Brandsten, Embla Hallberg och Mollie Vollmer från femman över. Tillsammans med sin lärare Maria Björk leder de dansen till Waka waka.

Och när klockan är kvart över åtta, då töms hela skolgården i ett slag. Alla rusar in till sina klassrum.

Foto: Britt Risberg

– Man blir så pigg innan man går in till lektionerna, förklarar Agnes Bengtsson.

Hon och hennes kompisar tycker att dansen är rolig, och att det är extra kul att leda den.

– Vi har övat på rasterna, berättar de.

Friskolan Boken började redan förra året med rörelse till musik innan skoldagen startade, och efter ett vinteruppehåll tog Nina Ek initiativ till att starta igen – och nu med dans.

– Jag är danspedagog, och har jobbat på Skurups kulturskola tidigare, förklarar hon.

Foto: Britt Risberg

Än så länge är det morgondans på tisdagar och torsdagar, men så småningom kanske dansen införs varje dag. Den startar klockan åtta, trots att skoldagen egentligen inte börjar förrän tio minuter senare.

Det betyder att lektionerna sätter igång kvart eller tjugo minuter över åtta - men i gengäld är eleverna desto piggare.

Foto: Britt Risberg

– Den där vanliga morgontröttheten, när eleverna lunkar in till lektionerna, är borta. De nynnar in, och är glada och pigga, berättar Nina Ek.

På Boken finns drygt 120 elever från förskoleklass till femman, och Nina Ek berättar att de äldsta hade lite svårt att släppa loss i dansen till en början.

– Men nu är alla med, många längtar efter tisdagar och torsdagar, säger hon.