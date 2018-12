Foto: Mark Hanlon

Med kyrkovaktmästaren vid basen, fullmäktiges ordförande vid gitarren och körer och körledare i stämningsfull sång gav Blentarps församling en konsert med mycket känslor på lördagseftermiddagen.

Det var vaktmästaren Patrik Elnertz som kläckte idén om en församlingskonsert, till förmån för Musikhjälpen.

– Jag gick här och räfsade löv i höstas, och tänkte på Musikhjälpen som ju håller till i Lund i år. Det vore trevligt om vi också kunde ha en liten konsert och skänka pengar dit, berättar han.

Resten av personalen i Blentarps församling blev eld och lågor, och man började smida gemensamma planer.

Resultatet blev en konsert i Blentarps kyrka med ett tjugotal musiker och sångare.

– Vi vågade inte göra alltför mycket reklam för konserten, eftersom kyrkan bara rymmer 150 personer. Det hade varit tråkigt att få skicka hem folk, säger Patrik Elnertz.

Nu kom det ett hundratal personer till kyrkan på lördagseftermiddagen, och de fick uppleva en konsert med både svängig och stämningsfull musik.

Först ut var kyrkofullmäktiges ordförande, Stefan Lundgren, som visade sig vara Blentarps svar på Hasse Andersson. På sin allra bästa skånska rev han av Änglahund så att hela kyrkan gungade. Därefter visade han sig behärska rikssvenskan, när han bjöd på Jag hade en gång en båt.

Patrik Elnertz hade fått med sin musikerkollega Martin Hansson, som också spelade gitarr och sjöng. Även körledarna Matts Karlsson och Jonna Svensson bjöd på känslofyllda solonummer, och Håkan Nordström framförde bland annat O Helga natt på trumpet.

Till konserten hade församlingen också engagerat en gästartist, sångerskan Tina Pries, som inledde med Beatles Let it be och fortsatte med stämningsfulla låtar i bluesstil.

Kyrkokören och barnkören medverkade också, och mellan musikinslagen berättade församlingspedagogen Christina Ahnfeldt Musikhjälpen, och årets insamling: Alla har rätt att funka olika. Hon berättade om funktionsnedsatta barns utsatthet i många länder, och om de projekt som görs för att ge dem rätt till utbildning och en framtid.

– Men det behövs mycket mer, påpekade hon – och uppmanade åhörarna att skänka en slant till Musikhjälpen.

Eftersom alla artister ställde upp gratis på konserten, valde också Blentarps församling att skänka 10 000 kronor till Musikhjälpen.

Förutom stödet till funktionshindrade runt om i världen, gav lördagens konsert i Blentarps kyrka mersmak för församlingens personal.

– Vi är jättenöjda, och har redan börjat diskutera en fortsättning, säger Patrik Elnertz.