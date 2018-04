Företagande och framgångssaga på Mossbylund

Foto: Mark Hanlon

När Anneli Hulthén besökte Hotell Mossbylund fick hon del av framgångssagan vid Skurups sydkust. Peter och Ingrid Svensson fick berätta för landhövdingen om hur de gått från 18 till 100 anställda på tre år.

Hon kom från företagsbesök i Malmö, via Trelleborg och en jakt på en badtrappa i Smygehuk till lugnet i restaurangen på Mossbylund.

Naturligtvis var det den snabba utvecklingen som företaget gjort som lockat landhövding Anneli Hulthén till Skurups kommun.

– Vi hade lika hög omsättning i juli som i januari, berättar Peter Svensson.

Samtalet fortsätter via den enorma bristen på kockar som just nu råder och går vidare in på hur Ingrid och Peter Svensson lyckas hålla kvar sin personal.

– Trivseln är jätteviktig och sammanhållningen, säger Ingrid Persson.

De är måna om sin personal och vill gärna ge möjligheter till utbildning.

– Men där har vi tyvärr en Stockholmsfixering, säger Peter Svensson.

– Det är verkligen en utmaning för oss här i Skåne, att så mycket ligger i Stockholm. Jag hade verkligen önskat att man kunde ha ett större regionalt tänk, säger Anneli Hulthén.

Foto: Mark Hanlon

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm är också på plats och för Skurup betyder Hotell Mossbylund mycket.

– Att Mossbylund ligger i Skurup är bra för oss. De har visat att man i en mindre kommun kan bygga upp en stor verksamhet. Peter är också väldigt bra att behålla känslan för Skurup, säger Magnus Alm.

– Ni har inte funderingar på ytterligare hotell? undrar Anneli Hulthén.

– Vi får ofta förfrågningar av den typen, men nä det räcker med detta, säger Peter Svensson.

– Vi vill fortsätta att vara närvarande, säger Ingrid Svensson.