Foto: Mark Hanlon

Nu är det åter dags för Röda korset att hålla butiken öppen en lördag. Det sker nu på lördag den 26 maj.

Butiken är öppen om man vill handla, komma in och titta vad som bjuds in till försäljning, lämna in saker eller fika. De bjuder även på grillad korv.