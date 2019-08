Kvinna körde in i mitträcke

Foto: Mattias Mattisson

En kvinna född 1975 körde under tisdagseftermiddagen in i mitträcket på E65 i höjd med Rydsgård.

Olyckan är rubricerad som trafikolycka utan misstanke om brott. Både bil och räcke skadades vid kollisionen, men ingen person skadades i samband med trafikolyckan.

Bara ett dygn tidigare, under måndagseftermiddagen, inträffade en liknande olycka norr om Skurup. Då var det en man i 65-års åldern som upplevde att den starka vinden tog tag i bilen vilket gjorde att han körde in i räcket och tappade kontroll över bilen. Inte heller vid den olyckan uppstod några personskador, men mitträcket skadades under en längre sträcka.