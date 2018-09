Många vill ha tillbaka Diggiloo till Svaneholm

Foto: Mark Hanlon

I somras valde Diggiloo-cirkusen att testa något nytt och efter sju år på Svaneholm blev Sandskogens IP i Ystad platsen för konserten. Men när nu planeringen för nästa års turné drar igång vill många se en återkomst i slottsparken.

Att Diggiloo valde att förnya sig sågs inte med blida ögon av många Skurupsbor. Och när Diggiloo på sin Facebooksida gick ut och frågade var folk helst vill se sommarens show, var det väldigt många som vill ha tillbaka musikfesten.

”Svaneholm helt klart, där bjuds på en helt annan stämning än på Ystads IP” ”Tillbaka till Svaneholm of course. Så man kan njuta av härliga artister och skön omgivning”, är några av alla de röster för Svaneholm som lagt in på Facebooksidan.

Ann Lund som är turnéledare för Diggiloo säger via mejl till YA att de ligger i startgroparna för planeringen av nästa år, att ingenting är bestämt men att Svaneholm finns med i diskussionen.

Även från Svaneholms slotts andelsföreningen är man positiv till ett återtåg.

– Vi har ju hela tiden sagt att vi är positiva, men det var ju inte vårt beslut, säger Bertil Nilsson, ordförande i andelsföreningen.

Samtidigt som föreningen gärna ser att Diggiloo kommer tillbaka finns det även tankar på fler arrangemang.

– Jag tycker det hade varit spännande och intressant att titta på om vi kan ha fler evenemang vid slottet. Vi kan ha fler saker som händer och alla sorters evenemang ger spin-off-effekter. Ta till exempel nationaldagen där Ann-Charlotte Oredsson på Skurups kommun gjort ett fantastiskt bra jobb.

Bertil Nilsson kan inte svara på om föreningen kommer att satsa på att få tillbaka Diggiloo redan 2019.

– Men jag tycker absolut att vi ska se över möjligheten att få tillbaka evenemanget.