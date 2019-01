Ann-Louise Olander: När det rycker i sambons öron – då är något skumt på gång

Foto: Bass Nilsson

I två veckors tid var jag övertygad om att sambon var rysk spion. Eller hade en andra familj någon annanstans i landet. Ingen annan förklaring kunde finnas till hans helskumma beteende och ständiga ljugarryck i öronen.

Underliga saker som inte gick ihop radades upp i vårt hem. Telefonsamtal på engelska, viskningar bakom stängda dörrar, oförklarliga ärenden och märkliga frågor. Allt i kombination med min sambos totala oförmåga att fara med osanning. Vilken fråga jag än ställde om vad som försiggick så flackade han med blicken, bytte samtalsämne och svarade osammanhängande. Och liksom Pinocchio hade näsan, har min sambo sina öron. Växer gör de visserligen inte, men de liksom rycker till när lögnerna ljuder fram. Och aldrig förr som under dessa två veckor har öronen rört sig i sådan intensiv och ihållande tangotakt.

Alltihop ska ha tagit sin början när sambon fick en briljant idé rörande min födelsedagspresent. En pinal jag själv både varit för snål för att köpa och för lat för att jaga tag i. Efter att ha fått med familj, släktingar och vänner i uppgörelsen var det bara till att lösa biffen. Han slog ett nummer till Danmark, informerades om att presenten fanns i butik, riggade två av mina vänner som kurirer och highfivade sig själv. “Lätt som en plätt”. Men vid dubbelkollen dagen efter blev läget plötsligt ett annat. “Sorry sir, den är såld”. Och det var tydligen den sista i Europa. Vem som helst hade där kastat in handduken och tänkt om. Men om jag själv är en envis liten typ, så vill jag poängtera att min sambo är än värre. Och galenskapen tog sin början.

Jag har i efterhand insett att detta luxuösa företag numera har en svartlistad person i sitt kontaktregister – min sambo. Han lyckades nämligen ringa ner tillverkarens huvudkontor i sex olika länder, skälla på tre olika språk och böna i tolv olika toner. Det skickades bilder, sms och kopplades in extrakrafter. När han vid middagsbordet började svamla tidszoner, försökte han i själva verket lista ut vilka kontor som ännu hade öppet. Allt samma kväll som han mitt i natten lämnade sängen för att låsa dörren till tvättstugan. Och var puts väck i femton minuter. Under den tiden stod han med mobilen där i mörkret. Växlandes ny info med någon av de inblandade.

Och ihärdighet är icke att fördöma. Drygt en vecka senare hade företaget lyckats trolla fram ett exemplar. Gud vet hur. Någon stackars skräddare har väl till slut kallats in på akut övertid. Sambon struntade i vilket. Utan förklaring for han på morgonkvisten iväg som en missil, civilklädd och utan portfölj, trots att han hävdade sig vara på väg till jobbet. I själva verket skulle han till tåget, fara över sundet och hem igen innan jag hann ana ytterligare ugglor i mossen. Likt en taggad reakund hade han nosen tryckt mot affärens entrédörr lagom till öppningsdags. Men ryggsäcken han tagit med sig för att gömma presenten i, ifall han träffade mig på hemvägen, visade sig vara åt skogen för liten. Så där stod han, i en butik med låsta visningsskåp och vakt vid dörren – och bad snällt om en sopsäck. Säcken kastade han på ryggen och for iväg mot tåget igen. Övertygad om att han nu skulle bli rånad på dyrgripen.

Men hem kom han. Och presenten likaså.

"Berättelsen om en väska”. Så hette en av mina första krönikor, och handlade om hur sambon surade när jag köpte en dyr, fin variant att hänga på axeln. Men hans usla humör visade sig inte vara på grund av missunnsamhet, utan för att jag förstört hans egen presentidé inför min födelsedag. I den stora låda som jag nyligen fick fanns förutom dyrgripen även en kopia av just den krönikan. Dock med ett av sambon, vännerna och familjen noga konstaterat tillägg: “Den här gången hann vi före dig ...”