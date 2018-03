Olycka orsakades av man utan körkort

En man i 25-årsåldern misstänks bland annat för grov olovlig körning efter onsdagsmorgonens trafikolycka på E65an mellan Skurup och Svedala.

Mannen som sedan tidigare är känd av polisen, stoppades senast i förra veckan vid en rutinkontroll i centrala Skurup. Redan då delgavs mannen misstanke om grov olovlig körning, eftersom det inte var första gången han stoppades bakom ratten trots att han saknar giltigt körkort.

Mannen misstänks också för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter onsdagens olycka på E65. Detta eftersom han inte höll tillräckligt avstånd till bilen framför och därmed orsakade olyckan.

I samband med olyckan fördes två personer med ambulans till sjukhus på grund av nacksmärtor. E65an fick under tiden som räddningstjänsten arbetade på olycksplatsen stängas av och trafiken mot Malmö dirigerades under en timme om via mindre vägar med stora förseningar för bilisterna som följd.