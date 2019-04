Rekordtidig raps i blom efter varm påsk

Fakta

Blygrå rapsvivlar har förekommit i sådana mängder under vissa år att restauranger i Malmö och Helsingborg haft problem på sina uteserveringar.

Förklaringen till att dessa vivlar dyker upp i storstan just vid den tidpunkten beror kanske på att rapsen de hållit till i just skördats på båda sidorna Sundet.

Skadorna av blygrå rapsvivlar i oljeväxter beskrivs som marginella även om dess följeslagare skidgallmyggan kan ställa till med betydligt värre problem. Betydelsen av angreppen från den blygrå rapsviveln ligger istället just i att den möjliggör angrepp av skidgallmygga. En förutsättning för starka angrepp av skidgallmygga är nämligen förekomst av blygrå rapsvivel, som gör små hål i rapsskidorna. Hålen utnyttjas sedan av skidgallmyggan vid äggläggningen.

Den blygrå rapsviveln anländer i fältet något senare än rapsbaggarna, just i begynnande blomning.

Skidgallmyggan, är 1–2mm lång, grå-röd till färgen och ett utpräglat dagdjur med störst aktivitet under lugna varma dagar. Skidgallmyggan i sig är en riktigt bra överlevare. Dess ägg kläcks under många år och under en lång period. Honorna kan överleva länge i marken.

Skidgallmyggans hona förmår endast att borra sig igenom väldigt unga skidor och är därmed främst beroende av den blygrå rapsvivelnshål. I skidan läggs ett stort antal ägg, som efter fyra dagar kläcks till larver som äter på skidans innervägg. Skidan spricker upp och larven faller till marken där den spinner in sig i en vit kokong som antingen kläcks inom en snar framtid eller ligger kvar i jorden under flera år. Skidgallmyggan har fyra generationer per år varav kokongerna från de sista generationerna i huvudsak kläcks efterföljande år.