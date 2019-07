Foto: Johan Nilsson/Sydöstran

Under onsdagen bröt sig några okända personer in i ett bostadshus i centrala Skurup. Personerna ska ha lyft ur ett fönster och tagit sig in den vägen. Huset hade övervakningskamera och på filmen kunde man se personer inne i bostaden men när polisen kom till platsen var gärningsmännen borta.

I nuläget är det oklart om vad som är försvunnet från bostaden.