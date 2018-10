Ungdomar kämpar för en rökfri skola

Foto: Moa Dahlin

De fyra Skurupsungdomarna har utbildats om farorna med tobak. På tisdagen informerade de Mackleanskolans sjuor i ämnet. Nu hoppas de även kunna påverka kommunens politiker till att skapa en rökfri skola.

Deras sommarjobb var inte alldeles vanligt. Under några veckor har de förutom utbildningen också jobbat fram en presentation som passar elever i årskurs 6–9.

På tisdagen var Elin Flyghagen, Maximilian Popotnik, Johan Nilsson och Anton Kjellin på Gummifabriken för att prata med sjuorna på Mackleanskolan om tobak och dess skadeverkningar.

Ungdomarna varvade tunga fakta, som att det finns 60 cancerframkallande ämnen i tobak och att det först 1997 blev förbjudet att sälja cigaretter till minderåriga, med lite mer oväntad info som att cigaretterna innehåller både socker och kakao.

För den som är ung idag ter det sig som självklart att man inte får röka varken inomhus eller på en uteservering där det serveras mat. Men rökförbudet på krogen infördes först 2005.

Föreläsningen varvades med en så kallad Kahoot, helt enkelt en liten frågesport i mobilen, där eleverna direkt fick testa hur mycket av all information som fastnat.

Foto: Moa Dahlin

Ungdomarna visade även två korta reportagefilmer från tobaksodlingar. En i USA och en i Indonesien där vuxna men även barn arbetar under tuffa förhållande och drabbas av allvarlig tobaksförgiftning.

Enligt Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi kostar tobaksrelaterade skador Sverige omkring 31 miljarder kronor varje år. Här visade ungdomarna på några andra saker som skulle kunde köpas för samma summa. Till exempel 6 200 privatkonserter med rap-artisten Eminem eller 2,4 miljarder cheeseburgare.

Tillsammans vill ungdomarna också föra fram ett förslag om att kommunen ska införa tobaksfri skoltid, där varken personal eller elever ska röka under skoldagen. De samlade även in namnunderskrifter från eleverna och ska lämna in förslaget med tillhörande underskrifter till kommunstyrelsen.