YA:s reportrar i P1-morgon

Foto: Mark Hanlon

YA:s reportrar Katarina Melvinger och Annika Thunells bokskrivande väcker uppmärksamhet. I dag är de med i P1-morgon, ett av Sveriges Radios mest populära program med upp till 750 000 lyssnare varje dag.

Det är reportern Odd Clausen från P1 som har besökt YA:s Skurupsredaktion för att intervjua reportrarna Katarina Melvinger och Annika Thunell.

De har under våren skrivit en bok om Skurups kända slogan When in Europe don´t miss Skurup som har fått spridning över hela världen tack vare Skurupsborna själva.

Boken är klar och har fått namnet ”En kommunslogans underbara resa”. Den har gått till tryck och planeras komma ut under sommaren.

Odd Clausens reportage sänds i ekots morgonsändning P1-morgon i dag, måndag.