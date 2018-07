Allt fler klubbar drabbade av torkan – så är läget i din kommun

Foto: Malin Palm

Fortsätter värmen är den lokala seriefotbollen hotad. I Ystads kommun ser det visserligen ganska bra ut för klubbarna, men gräset är inte grönare på andra sidan. Tvärtom. I andra kommuner är gräset brunt och bränt.

Fotboll

Länsstyrelsen har satt ner foten när det gäller bevattning av fotbollsplaner. Man har infört förbud mot vattenuttag från vattendrag, sjöar samt grundvatten. Alla uttag som sker utan tillstånd är olagliga. Det drabbar åtskilliga lokala fotbollsklubbar.

Länsstyrelsens vattenenhet skriver i ett brev till de skånska kommunerna, att ”flödena i sjöar och vattendrag bedöms vara under de nivåer som omfattas av länsstyrelsens bevattningspolicy. Även mindre vattenuttag som sker utan tillstånd, det vill säga vattendom, är olagliga.”

Det är inte länsstyrelsen uppgift att styra över kommunalt dricksvatten, men man skriver ändå att ”till synes onödig bevattning förringar budskapet om det hårt pressade läget i övrigt och sticker i ögonen på alla de som inte har vatten att ge till sina djur...”

I de sydostskånska kommunerna varierar det vem som äger idrottsplatserna. I Tomelilla är exempelvis samtliga föreningsägda, medan kommunerna i Sjöbo och Skurup är ansvariga för anläggningarna.

I Ystad är det ”gröna sidan upp” som gäller.

Peter Hansen, ordförande i Öja FF:

– Vi har en egen brunn som vi hämtar vatten från och har fått beröm för våra planer. Just nu är det lugnt, säger han

Sven Nilsson, eldsjäl i Sövestads IF:

– Vi har borrat ett hål i jorden, där vi hämtar vatten. Kom gärna ut och titta - här är planerna gröna och fina!

På Ystads idrottsplats, som är kommunägd, träffar vi Lukas Andersson, som sommarjobbar som vaktmästare. Han kör runt och klipper fotbollsplaner i fint skick.

– Vi vattnar gräset varannan natt och överlag är planerna fina här, säger han.

I Sjöbo varierar kvaliteten på fotbollsplanerna. Stefan Larsson, som är anläggningsansvarig på kommunen, säger att Sjöbo idrottsplats än så länge är spelbar.

– Det vattnas med kommunalt vatten och några förbud finns inte för tillfället. Men fortsätter värmen kan det komma ett förbud eller en begränsning av bevattningen. Det avgör i så fall den tekniska enheten, säger Larsson.

I Esperöd råder ett generellt bevattningsförbud, men sportklubben har hittills klarat sig tack vare en egen brunn på sin idrottsplats, Björkavallen.

– Men jag tittade i brunnen i måndags och där var baske mig inte mycket vatten kvar. Brunnen var nästan tom. Snart står vi där – utan vatten. Och vad jag har sett på prognoserna väntas inget regn, suckar ordföranden Fredrik Esperup.

Wollsjö AIF har tidigare tagit vatten från en närliggande å och i Lövestad har man tagit vatten från en bäck i närheten. Men det har klubbarna inte längre tillstånd att göra.

– Jag har inte den aktuella statusen på Åvallen eftersom aktiviteterna har legat nere under sommaruppehållet, säger ordföranden i Wollsjö AIF, Hans-Erik Åkerblom. Men planen lär inte må så bra just nu. Vi har ingen annan vattenreservoar än just ån intill idrottsplatsen och om värmen fortsätter kommer det inte att bli någon rolig höstsäsong.

– Samtidigt är det här en fritidsverksamhet som vi sysslar med, man får inte glömma det perspektivet.

I Tomelilla kommun är anläggningarna föreningsägda, påpekar fritidschefen Marina Hansson. Därför har hon ingen samlad blick över planernas status.

I kommunens största fotbollsförening, TIF, är gräset i alla fall grönt. Det gäller dels A-lagsplanen av naturgräs men självklart också den splitternya konstgräsplanen, som invigs om en dryg vecka.

I Svenstorps IF har man för tillfället upphört med bevattningen.

– Planen är torr och i allt sämre skick, men just nu är den spelbar, säger Mats Persson i klubbens styrelse.

I Skurups kommun är Kämpavallen i Janstorp den plan som är i absolut sämst skick (se separat artikel). Övriga fotbollsplaner, Rydsgård, Skivarp och Skurup, bevattnas – än så länge.

I Simrishamn, slutligen, säger kultur- och fritidschefen Anders Johnsson att de anläggningar som är kommunägda inte bevattnas. Borrby idrottsplats är enligt tränaren Lars Blixt i fint skick, medan Martin Nilsson i Gärsnäs AIS säger att deras plan är okej – men inte mer.

– Planen är brun, säger han. Vi har tagit vatten från en egen brunn men den är inte så djup och vi har inte mycket vatten kvar, säger han.

Även om höstpremiären ser ut att kunna spelas som planerat på de flesta håll, kan publiken ändå komma att drabbas på ett annat sätt.

Hamburgare och korvar, som grillas på utegrillar på idrottsplatserna, kommer inte att serveras på grund av eldningsförbudet...