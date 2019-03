Bomben: Kenneth Andersson slutar i IFK Ystad – Seifert ersätter

Kenneth Andersson och IFK Ystad går skilda vägar efter sex framgångsrika säsonger. Trots att ett år återstår av kontraktet lämnar Andersson IFK Ystad med omedelbar verkan och ersätts av Ystads IF:s förre tränare Sebastian Seifert.

Det är något av en bomb som briserar inom Ystadshandbollen.

Kenneth Andersson, som under fler år medverkat till att IFK Ystad utvecklats till en elitklubb, avslutar alla sina uppdrag i klubben.

Redan nästa vecka tar Sebastian Seifert över som ny tränare.

TIll Ystads Allehanda bekräftar stjärnspelaren och IFK-kanslisten Fredrik Petersen nyheten.

– Vi tror att det här blir riktigt bra. Sebastian Seifert startade sin karriär i IFK Ystad, bor i staden och har ett mycket stort kunnande, säger Petersen.

Seifert avslutade sin karriär i Ystads IF efter SM-slutspelet 2017. Då hade han gjort tre säsonger som tränare, efter att ha varit assisterande bakom Mats Engblom. Innan dess var han under fyra säsonger spelare i Ystads IF.

Sedan YIF valt att inte förlänga med Seifert – i stället valde man Jerry Hallbäck – har Seifert gjort ett gästspel som tränare i HIF Karlskrona. I övrigt har han varit borta från elithandbollen.

Inför nästa säsong har IFK Ystad gjort klart med större delen av spelartruppen. Man har även förstärkt med YIF:s målvakt Måns Landgren och med Henrik Johan Bielenberg som spelar i den norska ligan för Bodö HK. Klart är att Henrik Knudsen slutar som spelare och att även mittsexan Emil Berggren försvinner.

Kenneth Andersson kom till IFK Ystad, som då spelade i allsvenskan, inför seriestarten 2013 efter en säsong i IF Hallby i Jönköping och dessförinnan fyra och ett halvt år i IFK Kristianstad. Inför 2016 förlängde han sitt kontrakt med IFK Ystad med två år och i november 2018 förlängde han det med ytterligare två år.

Det kontraktet bryts nu och det blir alltså Sebastian Seifert som ska föra det röda arvet vidare.