Dags att göra upp om medaljerna i Skurup

Foto: Moa Dahlin

Söndagens finaldag väntar i Nils Holgersson-cupen. Flera sydöstlag är med i åttondelsfinal och har således chansen till att göra upp om medaljerna.

Redan före spelet sätts igång på söndagen står det klart att minst ett par sydöstlag kommer spela kvartsfinal i år. Detta eftersom två av åttondelsfinalerna är sydöstderbyn. Dels ska Österlen FF ta sig an Tomelilla IF och dels ska Lunnarps BK 2 möta Sjöbo IF.

Först ut av sydöstlagen är annars Janstorps AIF som möter FC Trelleborg 1. Direkt efter den matchen går Rydsgårds AIF upp i kamp mot Lunds BK 1. Dessutom ska Spjutstorps IF möta Lunds SK och Gärsnäs ställs mot Skabersjö i sin åttondelsfinal.

Spelet inleds klockan 10 i Nils Holgersson-hallen.