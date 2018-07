De tog årets skönaste seger: ”Blir inte bättre än så”

Foto: Malin Palm

Det blev ett sent segermål för Österlen mot Råslätt, i dubbel bemärkelse. Matchen som krockade med Sveriges kvartsfinal flyttade först bak till 13.30, men sen fram till 20.00. Med minuten kvar av den sena drabbningen stänkte Fabian Karlsson in matchens enda mål.

Råslätt–Österlen FF 0–1 (0–0) Målet: 0-1 Fabian Karlsson.

– Det här var nog året skönaste seger. Vi gjorde en kanonmatch efter förutsättningarna och avgjorde matchen i typ 93:e minuten efter att Fabian Karlsson tryckt upp bollen i krysset. Det blir inte bättre än så, sa Österlens tränare Mladen Blagojevic.

Inför matchen saknade ÖFF tre spelare på grund av avstängningar och fyra spelare var tvungna av slänga in handduken på grund av skador. Trots det stod gästerna upp bra i första halvlek.

– De spelarna vi saknade får anses var nyckelspelare. Med det i tanke gjorde vi det jättebra. Vi försökte följa vår plan vilket var att pressa dem högt upp i banan. När vi lyckades med vår plan såg det riktigt bra ut, men emellanåt slarvade vi lite, sa Blagojevic.

Skadeläget tycktes inte påverka Österlen nämnvärt. Efter en tajt och mållös andra började spelet spricka upp i andra, och i matchens slutskede blev det farligt så fort lagen närmade sig straffområdet. Men det skulle vara bortalaget som drog längsta strået efter att Fabian Karlsson fått till en drömträff som seglade upp i krysset.

– Jag är så klart lite färgad. Men det kändes som att vi ville vinna lite mer. Hela laget gjorde en jätteinsats i dag, sa Österlentränaren.

ÖFF har gjort en markant uppryckning under året där laget länge låg under sträcket. Efter en imponerande andra halva av vårsäsongen går laget nu in i sommaruppehållet som tabellsjua, tio poäng upp till serieledarna Bromölla.

– Tittar man på de första omgångarna var vi nog seriens sämsta eller näst sämsta lag. Men efter det har vi tagit lika många poäng som Bromölla och varit seriens bästa lag. Så har säsongen sett ut än så länge, sa Mladen.

Österlen har nu knappt en månad på sig att kurera sig innan andra halvan av säsongen drar igång. ÖFF:s nästa match är hemma mot serieledande Assyriska Turabdin den 4 augusti.