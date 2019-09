Förre Sjöbospelaren klar för Bundesliga: ”Som att få en julklapp”

Foto: BJÖRN LINDGREN / TT

Antonia Göransson startade sin fotbollskarriär i Sjöbo IF och har gjort 50 A-landskamper. Efter ett par tyngre år gör hon nu en nystart i Bundesliga – och Bayer Leverkusen.

– Mitt mål är att ta tillbaka min landslagsplats och representera Sverige i OS nästa år, säger Antonia till YA-sporten.

Antonia var bara sex år när hon inledde sin fotbollskarriär i Sjöbo IF. Hennes pappa var militär och familjen flyttade runt lite överallt i Sverige. I Sjöbo spelade Antonia organiserad fotboll för första gången och hennes mamma blev tränare för flicklaget.

I dag, drygt 20 år senare, är 28-åriga Antonia Göransson en välmeriterad fotbollsspelare. Hon har gjort 50 A-landskamper, deltagit i OS, VM och EM och tagit samtliga medaljvalörer med olika lag i Bundesliga.

Men på senare år har hon också råkat ut för ett par rejäla bakslag i karriären. När hon 2016 hade skrivit på för det bästa laget i den amerikanska ligan, Seattle Sounders, upptäcktes det att Antonia hade drabbats av diabetes typ 1. Visserligen gav det henne svar på varför hon känt sig orkeslös och behövt pressa kroppen extra hårt för att komma upp i samma prestationer som hon tidigare enkelt hade klarat av. Men det innebar också att Seattle ville skjuta fram kontraktstiden ungefär ett och ett halvt år.

– Att få det här beskedet två veckor innan jag skulle debutera för Seattle var förstås en mardröm. Det kändes som att mitt marknadsvärde sjönk som en sten. Men när jag väl behandlades och fick mitt insulin upplevde jag det nästan som att jag flög fram på fotbollsplanen. Det var en häftig känsla.

Antonia kom tillbaka till svensk fotboll och allsvenska Mallbacken. Efter ett tag dök en ny proffschans upp – i italienska Fiorentina. Men klubben hon kom till visade sig inte alls vara så professionell som hon hade räknat med. Hon fick inte hjälp av klubben med administrativa papper, hon fick sova i en tältsäng och klubben hade inte ens tillgång till ett gym.

– Det blev fel på en massa olika sätt och min agent borde ha skött det bättre. Jag var rätt nere ett tag efteråt, men pushades av mina föräldrar. Det var trots allt yttre omständigheter och inte mitt eget fel som gjorde att jag hade hamnat i den här situationen.

Så småningom skrev Antonia Göransson kontrakt med Assi IF i Kalix, en klubb som spelar i elitettan. Det var ett sätt före henne att hitta tillbaka till fotbollen och finna glädjen.

– Jag hamnade i en proffsig miljö, det var klockrent i just det skedet av karriären, säger Antonia, som spelade för Assi IF under 2018.

Men längtan efter att komma tillbaka till storfotbollen har hela tiden funnits och Antonia ville mer med sin karriär än att spela i den näst högsta divisionen uppe i Norrland. I dagarna har hon skrivit på ett tvåårskontrakt med den tyska storklubben Bayern Leverkusen och går allt enligt planerna kommer hon att debutera nästa söndag. Mot självaste Bayern München! Ett stort steg för Antonia som varit klubblös och tränat på egen hand under större delen av 2019.

– Men jag känner mig trygg med att spela i Tyskland. Jag är löpstark och Bundesliga passar mitt spelsätt. Det känns nästan som att jag har fått en tidig julklapp!

Antonia Göransson har redan gjort en säsong i Hamburg och tre säsonger i Turbine Potsdam (2010-2014) och varit en av ligans bästa spelare. För Sverige har hon gjort 50 A-landskamper och bland annat tagit VM-brons.

– Att ta tillbaka landslagsplatsen i en klubb som spelar i elitettan hade inte gått. Men nu hamnar jag i en av världens bästa ligor och jag vet att Peter Gerhardsson känner till mig. Får jag bara lite tid på mig och är skadefri kommer det här att bli jättebra. Målsättningen är att komma tillbaka till landslaget och spela OS i Tokyo nästa år, säger Göransson.