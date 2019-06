Fredricson: Tävlingen stärker oss ytterligare

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ännu ett stort ridsportsevenemang i Sverige står för dörren när en deltävling i Global Champions Tour för första gången anordnas på svensk mark.

Och det stora affischnamnet, Peder Fredricson, anser att den nya tävlingen visar att svensk ridsport står högt i kurs.

Falsterbo Horse Show, världscupen i Göteborg och nu för första gången en Global Champions Tour-tävling (GCT) på Stockholms stadion. Att ännu en stor tävling arrangeras i Sverige betyder enligt Peder Fredricson mycket för svensk ridsport, men det är också ett tecken på var Sverige står någonstans.

– Jag tror att det betyder jättemycket. Sverige är ju en bra ridsportnation redan och för att vara ett litet land är vi en stor hästnation och väldigt framgångsrika. Det beror till viss del på att vi har haft Falsterbo i alla år som har hållit hög standard. Vi har även haft Göteborg, tävlingar i Globen och sedan Friends arena. Den här tävlingen stärker oss ytterligare, säger Fredricson.

Kunnig svensk publik

I en sport där resande hör till vardagen är det för Fredricsons del alltid kul att komma hem och tävla inför den svenska hemmapubliken.

– Det är en enormt kunnig publik i Sverige, och det brukar vara en fantastisk stämning på läktaren. I Göteborg på världscupfinalen… jag har aldrig varit med om något liknande, säger 47-åringen.

Evenemanget på Stockholms stadion inleds på torsdag och pågår till och med söndag. Det är givetvis en höjdpunkt på säsongen men den stora höjdpunkten är dock en bit bort. Det är lite mer än två månader kvar till EM i Rotterdam och Peder Fredricson matchar alla hästar som har möjlighet att delta i mästerskapet i Nederländerna. I helgens tävlingar föll valet på All In och Christian K.

– Det passar bra in för dem. All In tävlade i Hamburg för två veckor sedan, visade bra form och det är bara att hoppas att det håller i sig. Christian K har känts bra i år på tävlingarna och därför föll valet på dem, säger Peder Fredricson.

"Bra prispengar"

GCT har 20 deltävlingar runt om i världen. I Stockholm kommer Peder Fredricson att tävla individuellt i GCT men även i lagtävlingen Global Champions League, GCL.

Hur prioriterar du GCT jämfört med andra tävlingar som till exempel EM?

– Det är en helt annan typ av tävling och nuförtiden finns det ganska många tourer. Det är mästerskapen, nationshoppningarna, vanliga femstjärniga tävlingar och så Global Champions Tour, säger Fredricson och fortsätter:

– Eftersom jag är med i ett lag kommer GCT högt upp. Sedan är det väldigt bra tävlingar på väldigt spektakulära platser mitt i städerna. Bra prispengar, alltid bra underlag och bra banbyggnation. Det håller en hög standard.

Håller högt

Deltävlingen i Stockholm är den åttonde i ordningen. Det är en tävling som Fredricson håller högre än de andra GCT-tävlingarna. Dels på grund av det enkla skälet att det anordnas i Sverige och dels på grund av prissumman som för Fredricsons del kan landa på lite över en miljon kronor.

– Det är alltid kul att tävla på hemmaplan. Sedan är det här en av de bästa GCT-tävlingarna sett till prispengar. Så det är en bra tävling, säger Fredricson. (TT)