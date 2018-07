IFK nära skrällfinal i Åhus – föll i sudden

Foto: Tommy Svensson

IFK Ystad ordnade en sudden death mot Kristianstad 1 i semifinalen i elitklassen i Åhus och Johan Nilsson vann också uppkastet, som borde ha gett IFK ett läge att avgöra.

I stället tjuvade Anton Halén, tog bollen, fixade straff, och så vann Kristianstad ändå.

IFK Ystad inledde Åhusäventyret förtroendeingivande med segrar över både Kristianstad 1 och HK Malmö. Därefter blev det fem raka förluster, och laget var väl i praktiken uträknat när slutspelet inleddes på söndagseftermiddagen.

IFK ställdes mot klassiska beachgänget Rimbo – som vunnit elitklassen åtskilliga gånger – och som krossat IFK i gruppspelet. Men IFK spelade disciplinerat och kunde mycket oväntat vinna med 10–8.

I semifinalen ställdes man mot Kristianstad 1, med Leo Larsson och Philip Henningsson i laget. IFK fortsatte med det vägvinnande spelet från semifinalen, med Oliver Olsson som finurlig västspelare och med Fredrik Petersen som effektiv avslutare från vänsterkanten, och man vände 0–2 till en ledning med 5–4 efter drygt halva matchen.

Kristianstad kom tillbaka och ordinarie tid kom att sluta 8–8.

Sudden death inleddes med ett uppkast, och här excellerade Johan Nilsson i konsten. Han hoppade upp, knuffade undan Philip Henningsson med tillräckligt schyssta medel för att undgå frikastavblåsning, och stötte bollen hemåt till egen planhalva.

Oturligt nog hade Kristianstads nyförvärv Anton Halén förutsett just detta, och dessvärre för IFK:s del var det just han som fick bollen. Linus Olsson sprang ut från IFK-målet och fångade in Halén, men det dömdes straff.

Här var förre IFK Ystadsspelaren Philip Henningsson omutlig, och IFK:s skrällfinal blev till... sand.

När den dryga veckan i Åhus summeras kan det konstateras att sydöst hade lag med i två finaler i A-slutspelen. Ett av Ystads IF:s P08-lag vann hela turneringen – där Albin Andersson avgjorde finalen – medan ett av P09-lagen fick nöja sig med silver.

På flicksidan var ett av YIF:s F07-lag dessutom framme i semifinal i A-slutspel, men trots en heroisk insats tvingades man konstatera att motståndaren Staffanstorp var en aning starkare.

Även Tomelilla IF hade flera lag med i Åhus.