Janstorp YA-cupmästare: ”Vi har skrivit historia!”

Foto: Sprisse Nilsson

Unga, kaxiga, välspelande Sjöbo IF var på väg att skrälla i YA-cupens 72:a herrfinal. Janstorps AIF tvingades använda två rutinerade herrar för att vända ett hotande nederlag till en historisk seger. 32-åringarna Patrick Nilsson och Christian Ahlström såg till att 1–2 blev 3–2 och att klubben kunde fira sin första cupseger genom tiderna.

Rydsgård

Janstorps AIF var kanske inte paralyserat, men satt under ordentlig press i YA-cupfinalen på Granhällans idrottsplats i Rydsgård. Trots 1-0 redan efter nio minuter lyckades man aldrig klippa av matchens nervtrådar. Talangerna i Sjöbo IF tuggade sig in i matchen och när det blåstes för pausvila hade laget både kvitterat och utjämnat genom två straffmål av Albin Sjöstrand Bjurnemark.

Men Janstorps AIF vände tillbaka under den andra halvleken och vann en spännande final inför 560 åskådare med 3–2.

– Det här är historiskt för klubben. Janstorps AIF är klubben i mitt hjärta, så det här är stort för mig, säger Patrick Nilsson, som dock vunnit YA-cupen både som damtränare i Skurups AIF och som spelare i BW 90.

– Ett jäkligt piggt och alert Sjöbo gav oss en tuff match. Jag tror att dom kommer att lunka hem division 5, tillägger han.

Ni kom inte riktigt upp i den nivån som tagit er till toppstrid i division 4?

– Nej, det var för mycket daltande med bollen och så slår vi lite väl många långbollar. Det är inte riktigt vårt spel, men det blev så idag, säger Patrick Nilsson.

Favoriterna från Janstorp var alltså satta under press när matchen gick in i sin andra halvlek. Tränaren Jonas Stridsberg valde då att flytta upp Patrick Nilsson som en tredje forward och sällan har väl ett taktiskt drag slagit lika väl ut. Efter bara 20 sekunder vände Nilsson bort en motståndare och vinklade in 2-2 i burgaveln.

Patrick hade en fot med i spelet även vid Janstorps segermål, när han levererade den hörna som Christian Ahlström stångade i nät. Ett klassmål av två kompisar, som träffades i Trelleborgs FF för ett antal år sedan.

– Ja, vi spelade ihop i TFF och sedan var det Patrick som drog med mig till Janstorp, säger matchvinnaren Christian Ahlström, som hyllar sin kompis – på alla plan.

– Som människa är han livlig och kul och som spelare är Patrick en av de bästa jag har lirat med. Hörnan han slog och som jag nickade in var klockren.

För Janstorps AIF var det inte bara en historisk seger i YA-cupen. Det blev också ett prima genrep inför lördagens prestigederby mot Rydsgårds AIF på samma idrottsplats.

– På ett sätt betyder serien nog mer, funderar lagkaptenen Jesper Jönsson. Samtidigt känns det kul att vara en del av YA-cuphistorien. Det är en cup som man är uppvuxen med och som alltid har funnits – och nu står man här som vinnare!

En spelare i Janstorp som däremot har vunnit YA-cupen tidigare är Magnus Bönnemark. Precis som Patrick Nilsson tog han ett cupguld under sin tid i BW 90. Det var Bönnemark som gav Janstorp ledningen med 1-0 och visade i synnerhet före paus upp ett giftigt kantspel. Gång på gång satte han Sjöboförsvaret i bryderi.

Sedan Sjöbo IF vänt på 1-0 till 1-2 och Janstorp vänt tillbaka till 3-2 var det färsingarna som smått desperat jagade en kvittering under slutminuterna. Även den ypperlige målvakten Daniel Löf var uppe och försökte nicka in en hörna. Men bollarna gick utanför målställningen och minuterna tickade iväg för Sjöbo. Till slut var det Janstorp som drog på sig guldtröjor, jublade i klunga och sprätte upp korkar på flaskor.

– Nu ska vi bege oss hemåt och fira. Det blir en bit mat – och Pommac, givetvis, blinkade Patrick Nilsson.