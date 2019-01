Kim glänste i comebacken – men Jim blev matchhjälte

När matchen stod och vägde klev Jim Gottfridsson fram och frälste Sverige. Ställningen var 24–24 när ”Gotte” klev fram och gjorde tre raka mål fram till slutresultatet 27–24. Ystadssönerna levererade verkligen då Jim och Lukas Nilsson blev målbäst med fem mål vardera. Samtidigt imponerade Kim Andersson i sin comeback.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det var en tuff, tajt och målsnål inledning på matchen. Efter en kvart spelad hade Sverige bara mäktat med fyra mål. Tur för svenskarna då att Egypten hade ännu svårare att få in bollen.

Sverige inledde med tre Ystadbekantingar på banan. Jim Gottfridsson, Niclas Ekberg och Lukas Nilsson. Den sistnämnde att en tuff inledning med två raka bommar. Men skam den som ger sig. Två snabba mål gjorde att svenskarna kunde göra ett litet ryck 7–4.

19 minuter in i matchen var det så dags för Kim Andersson att göra comeback i VM–sammanhang när Albin Lagergren blev utvisad. Och vilken comeback det blev. Kim var direkt avgörande till att Sverige kunde dra ifrån till en femmålsledning genom tre mål och en magisk assist till Mattias Zachrisson till 10–5.

Halvleken var dock inte över. Tempot drogs upp rejält i slutet vilket gjorde att det svenska spelet hackade upp. I slutet kunde Egypten korta avståndet till 13–11 i paus.

– Det var alldeles för högt tempo för en 36–åring som mig. Det gick lite väl snabbt och vi kastade bort en del enkla bollar, men samtidigt måste vi våga gå för det, sa Andersson till Viasat. Och det var en Andersson som njöt av att vara tillbaka.

– Det är alltid kul att spela handboll. Det var en jäkla kuliss, och det var bara att njuta.

Sverige drog ifrån direkt i andra till 16–11 och Egyptens förbundskapten tvingades slänga in time outkortet direkt. Sverige såg ut att ha bra koll på läget, men i samband med en dubbelutvisning kunde Egypten börja hämta in mål för mål. Med åtta minuter kvar av matchen hade det afrikanska laget kvitterat till 22–22. Då var det Sveriges tur att ta time out.

Två raka Kim Ekdahlmål till 24–22 räckte inte. Egypten vägrade släppa taget och jobbade sig tillbaka till 24–24.

Det var då speldirigenten från Ystad, JIm Gottfridsson skulle sätta sitt avtryck på matchen. Med tre raka mål gav ”Gotte” Sverige två poäng i premiären.

Lagkapten Niclas Ekberg var nöjd med segern efteråt.

– Det var en typisk premiärmatch med mycket nerver. Vi gjorde lite för många tekniska misstag, men det viktigaste är att vi vann, sa Ekberg som hyllade publikstödet.

– Det var en fantastisk inramning. Jag hade gåshud under nationalsången, och det är bara att hoppas att de fortsätter komma, sa Ekberg till Viasat.