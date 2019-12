Klart: Mario lämnar YIF – flyttar till Göteborg

Foto: Jan Ohlsson

Mario Lipovac lämnar Ystads IF och kommer att spela för Redbergslids IK de kommande åren.

– Det blev ett naturligt val när vi väljer att flytta hem, säger Lipovac.

Mario Lipovac gör just nu sin andra säsong i Ystads IF. Han spelar praktiskt taget non stop både framåt och bakåt men har kanske inte fått ut hela sin potential i YIF.

Nu väljer ”super-Mario” att avsluta med Ystads IF och återvända till Göteborg.

– Först ska vi slutföra jobbet i YIF på bästa sätt och vi önskar Mario med familj lycka till framöver, säger Marcus Lindgren, sportsligt ansvarig i YIF.

– Det har varit två lärorika år i Ystad och jag hoppas att vi kan avsluta denna säsong på bästa sätt genom att ta oss till en efterlängtad SM-final och plocka guldet, säger Mario Lipovac i en kommentar till Ystads IF.