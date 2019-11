Knallen: Emil Hansson återvänder till Ystad – men till IFK!

Foto: Bosse Nilsson

Emil Hansson, 22, återvänder till Ystadshandbollen. Men inte till Ystads IF utan till IFK Ystad. Med omedelbar verkan lämnar han IFK Kristianstad.

– Ingen kommentar, säger IFK Kristanstads sportchef Jesper Larsson, till Kristianstadsbladet.

Emil Hansson, supertalangen som kom fram i Ystads IF, har haft svårt att ta en plats i IFK Kristianstad under säsongen. Nu lämnar han klubben mitt under säsongen och går i stället till IFK Ystad. Därmed återförenas han med sin storebror Oscar, som spelar i laget.

Handbollskanalen var först att publicera ryktet under måndagsförmiddagen, ett rykte som nu bekräftas av flera källor till Kristianstadsbladet.

Men från IFK Kristianstads sida håller man låg profil i frågan.

– Inga kommentarer, säger sportchefen Jesper Larsson kort.

Emil Hansson kom till IFK från Ystads IF inför förra säsongen, men har haft svårt att ta en ordinarie plats. Nu går han alltså till lokalrivalen IFK Ystad med omedelbar verkan, enligt uppgifter.

IFK Kristianstad har sedan tidigare värvat Gregor Ocvirk på Hanssons position.

YA söker Emil Hansson.