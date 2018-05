Peder går All in igen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Peder Fredricson visar upp sin vinnarhäst i en film på Instagram.

Peder Fredricsons superhäst All In har varit skadad under en längre tid. Den har inte inte tävlat sedan oktober, uppger Sportbladet.

Men på tisdagskvällen la OS-medaljören Fredricson ut ett videoklipp på sitt Instragramkonto som fick hans följare att jubla: en felfri träningsrunda med All in hemma på Grevlundagården, där det anordnas Grand Prix-hoppning i helgen under Grevlundatävlingarna.

I kommentarerna till filmen skriver bland annat landslagskollegan och hoppryttaren Malin Baryard: ”👍🏼⭐️”.

Tävlingarna på Grevlundagården börjar i dag den 30 maj och håller på till den 3 juni.