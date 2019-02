Peders stjärnhästar isoleras – rädsla för dödligt virus

Peder Fredricsons stjärnhästar har isolerats från Grevlundagården. Detta sedan en häst som deltog vid helgens stortävlingar i Norge misstänks bära på Equint Herpesvirus.

– Peders tre hästar som var i Norge är nu uppstallade på en granngård. Det här är obehagligt och vi vidtar alla säkerhetsåtgärder vi kan, säger Grevlundagårdens stallchef Jenny Talinsson till YA.

Peder Fredricson gjorde stor succé i norska Lilleström och tog bland annat en Grand Prix-seger på den regerande EM-guldhästen H&M All In.

De sportsliga formbesked som Fredricson fick i Lilleström lugnade honom inför den stundande världscupfinalen i Göteborg.

Däremot finns det annat som oroar.

En av hästarna i Lilleström misstänks bära på det mycket smittsamma Equint Herpesviruset. Viruset har under de senaste veckorna skakat Ridsportssverige och på ridskolan Skånsta Ryttare har 42 av stallets 63 hästar insjuknat, och fyra hästar har man tvingats avliva.

Grevlundagårdens stallchef Jenny Talinsson vidtar nu högsta säkerhetsberedskap för att inte riskera få in smittan i det stjärnspäckade stallet.

– De tre hästar som Peder deltog med i Norge är nu alla isolerade på en granngård. Det kommer de att vara 7-10 dagar, tills alla tester är gjorda. Innan dess kommer bara en person att stå för den dagliga skötseln av hästarna och inte pendla mellan det tillfälliga stallet och Grevlundagården, säger Jenny Talinsson.

– Vi har alltid en väldigt hög medvetenhet kring sådana här frågor och efter utbrottet i Stockholm är det självklart att vi är ännu mer på vår vakt, säger hon.

Jenny Talinsson var inte själv på plats vid helgens tävlingar i Norge. Men hon betonar att det ännu inte är helt fastslaget att den misstänka hästen verkligen bar på viruset.

– Hästen visade upp neurotiska symptom som tyder på att den var smittad. Men vi inväntar svar från provtagningen.

När kan All In, Zacramento och Catch Me Not S återvända till sin vanliga miljö på Grevlundagården?

– Ja, det är i så fall om 7-10 dagar, om allting går som vi tror och hoppas på. Men under tiden ser vi förstås till att hästarna har det bra och får den träning de behöver, säger Jenny Talinsson.

Peder Fredricson har tidigare sagt att han är osäker på att ställa upp i världscupfinalen i Göteborg 3-7 april, eftersom hans hästar inte har visat tillräcklig form. Insatserna i Lilleström i helgen gav positiva besked och dörren till Scandinavium öppnades åtminstone delvis. Peder är själv ganska cool i kring eventuell virussmitta.

– Jag är inte så orolig. Det är lätt att det blir hysteri kring sådana här saker och mycket information sprids från mun till mun. Samtidigt ska man ta det på allvar och vi jobbar alltid med en hög säkerhet, säger Peder.

Kommer du själv att träffa de tre hästarna i karantän den närmaste tiden?

– Det kommer jag att göra. Men jag kommer att se till att duscha och byta kläder efteråt.

När tar du beslut om världscupfinalen i Göteborg?

– Hästarna är anmälda men jag kommer att rida några tävlingar till för att känna efter. Jag behöver lite mer tid på mig innan jag tar ett slutligt beslut, säger Peder, som nyligen var på slottet i Stockholm och fick en medalj av Kungen för sina framgångar.

– Det var stort. Kungen är intresserad av idrott och verkar ha ett gott öga till ridsporten. Han var på plats både när jag tog OS-silver i Rio och när jag vann EM-guld i Göteborg. Men jag var inte ensam, det var en del andra idrottare som fick ta emot en medalj, säger han.