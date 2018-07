Samuel Adrian bakom allt när MFF avancerade i CL

Foto: Andreas Hillergren/TT

Två gånger på 2010-talet har Malmö FF tagit sig ända till gruppspelet i Champions League. Under söndagskvällen tog skåningarna det första steget mot att återupprepa bedriften när man lekande lätt vann returmötet mot FC Drita.

Samuel Adrian, fostrad i Blentarps BK, stod för två assist.

– Jag gick ut och körde mitt spel och tog för mig och det gick bra. Såna här kvällar vill man aldrig ska ta slut, sa Adrian till Viasat efter matchen.

Malmö FF gick in i returmötet mot kosovanska FC Drita med tämligen bekväma förutsättningar efter att man förra veckan segrat med klara 3–0 nere i Mitrovica. Efter en seg inledning malde skåningarna sakta men säkert ner sina motståndare och säkrade avancemanget med siffrorna 2–0 hemma i Malmö.

Malmö har haft ett intensivt spelschema under inledningen av höstsäsongen. Matchen mot Drita var den fjärde på tio dagar, och med tanke på det goda utgångsläget valde tränare Uwe Rösler föga förvånande att ta in fyra nya spelare jämfört med elvan som i helgen kryssade mot Östersund. En av dessa, mittbacken Franz Brorsson, nickade in bollen med dryga halvtimmen spelad, men målet blev bortdömt på grund av ruff på målvakten.

I övrigt var första halvlek en sällsynt sömning historia där Malmö kontrollerade spelet utan att skapa något nämnvärt framåt. Först på tilläggstid hettade det till när talangen Samuel Adrian från trettio meter drämde bollen i stolpen.

– Jag sköt och trodde först att den skulle gå utanför, men så tog den i stolpen. Lite till och den hade gått in, sa Adrian.

Efter pausvilan fick Drita allt svårare att hänga med i bolljagandet, och det var bara en tidsfråga om när målen skulle börja trilla in.

Tio minuter in i andra halvlek avlossade samme Adrian åter ett skott från distans, och några meter från målet skyfflade Carlos Strandberg in bollen på äkta måltjuvmanér.

Kort därefter bjöd Eric Larsson hemmapubliken på en elegant frivolt efter att han med sitt första tävlingsmål för klubben utökat ledningen – detta efter passning från Samuel Adrian.

Några fler mål blev det inte, och efter det snöpliga poängtappet mot Östersund fick Uwe Rösler njuta av sin första hemmaseger som tränare.

I nästa omgång väntar betydligt tuffare motstånd i form av rumänska mästarna CFR Cluj, som för den internationella fotbollspubliken torde vara mest känt för sin skrällseger borta mot Manchester United i Champions Leagues gruppspel 2012. Första mötet spelas tisdag nästa vecka på bortaplan.